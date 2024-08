USA verstärken Militärpräsenz im Nahen Osten

Washington: Angesichts der drohenden Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel verstärken die USA ihre Präsenz im Nahen Osten weiter. Verteidigungsminister Austin habe die Verlegung eines mit einem Atomantrieb ausgestatteten U-Boots befohlen, erklärte das Pentagon. Zudem sollen ein Flugzeugträger und seine Begleitschiffe schneller in die Region kommen. In einem Gespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Galant bekräftigte Austin die Verpflichtung der USA, jeden Schritt zu unternehmen, um Israel zu verteidigen. Galant warnte den Iran und seine Verbündeten erneut vor einem Gegenangriff. Er sagte wörtlich: "Wer uns auf eine Weise schadet, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat, wird wahrscheinlich auf eine Weise getroffen werden, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 10:00 Uhr