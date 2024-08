USA loben Auftakt der Gaza-Verhandlungen

Washington: Die USA sehen die wiederaufgenommenen Gaza-Verhandlungen optimistisch. Ihr Nationaler Sicherheitsberater Kirby spricht von einem "vielversprechenden Beginn." Mit einem raschen Ergebnis rechnet er aber nicht. In der katarischen Hauptstadt Doha verhandeln Vertreter des US- und des israelischen Geheimdienstes, Katars und Ägyptens über eine Waffenruhe im Gaza-Streifen und einen Gefangenenaustausch. Die Hamas ist nicht vertreten. Um Bewegung in die Gespräche zu bringen, will Palästinenserpräsident Abbas in den Gaza-Streifen reisen und mit der dortigen Führung sprechen. Das hat er bei einer Rede vor dem türkischen Parlament angekündigt. In der Praxis dürfte ein Besuch aus Sicherheitsgründen schwierig sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 23:00 Uhr