USA kündigen weitere Militärhilfen für Ukraine an

Washington: Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfen zur Verfügung. Das neue Paket hat laut Außenminister Blinken einen Wert von 725 Millionen US-Dollar - umgerechnet rund 690 Millionen Euro - und enthält Munition, Drohnen, Raketen und Panzerabwehrwaffen. Das solle sicherstellen, dass sich die Ukraine gegen die russische Aggression verteidigen könne, betonte Blinken. Auch Bundeskanzler Scholz hatte dem Land bei seinem Besuch gestern die anhaltende Unterstützung Deutschlands zugesichert. Noch in diesem Jahr sollen weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro aus bereits zugesagten Mitteln zur Verfügung gestellt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte: Man habe vereinbart, dass Deutschland auch in Zukunft zur Ukraine stehen werde - unabhängig davon, was in der globalen Politik passiere. Der designierte US-Präsident Trump hatte bereits angedeutet, die Unterstützung künftig deutlich einzuschränken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 01:00 Uhr