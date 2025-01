USA frieren fast alle Auslandhilfen ein

Washington: Die US-Regierung setzt ihren neuen politischen Kurs in vielen Bereichen fort. Außenminister Rubio hat angeordnet, einen Großteil der amerikanischen Auslandshilfen einzufrieren. Es würden keine neuen Mittel zugesagt, bis jede neue Zuweisung oder vorgeschlagene Verlängerung im Einklang mit der Agenda von Präsident Trump geprüft und genehmigt worden sei, heißt es in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter. Betroffen ist wohl auch die Unterstützung für die Ukraine. Ausnahmen soll es aber für Militärhilfen für Israel und Ägypten sowie Nahrungsmittelsoforthilfen geben. Außerdem hat die Regierung die Bundesbehörden angewiesen, mit der Entlassung von Personal in Diversitätsprogrammen zu beginnen. Büros und Arbeitsplätze, die sich mit der Förderung von Vielfalt und Umweltgerechtigkeit befassen, sollen innerhalb von 60 Tagen aufgelöst werden. Die betroffenen Angestellten waren schon am Mittwoch in den Zwangsurlaub geschickt worden.

