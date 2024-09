USA fahren stillgelegten Reaktor wieder hoch

New York: Ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island soll wieder hochgefahren werden. Das teilte der Eigentümer Constellation Energy mit. Er soll Strom für Rechenzentren von Microsoft liefern. Der Software-Riese sagte zu, die produzierte Energie 20 Jahre lang abzunehmen. Im Atomkraftwerk Three Mile Island hatte es 1979 den bisher schwersten Atomunfall in der Geschichte der USA gegeben: Im Reaktorblock 2 hatte eine teilweise Kernschmelze stattgefunden. In Betrieb genommen werden soll nun ab 2028 der Reaktorblock 1, der 2019 stillgelegt worden war. Er hat eine Kapazität von 837 Megawatt. Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon und Google verzeichnen einen deutlich steigenden Energiebedarf, weil sie ihre Rechenzentren im Zuge der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zügig ausbauen. Dabei setzen sie stark auf Atomkraft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 07:00 Uhr