USA drohen Israel mit weniger Waffenlieferungen

Washington: Aufgrund der katastrophalen humanitären Lage im Gaza-Streifen haben die USA Israel mit einer Kürzung der Militärhilfe gedroht. In einem Brief forderten Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin Israel dazu auf, innerhalb von 30 Tagen konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation vor Ort zu verbessern. Zu den geforderten Maßnahmen zählen unter anderem die tägliche Einfahrt von mindestens 350 Lastwagen in den Gaza-Streifen und eine Kampfpause für die Lieferung von Hilfsgütern. Aus der israelischen Regierung kamen kritische Stimmen. Der Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Chikli, warf der Biden-Regierung in einem Interview vor, Israel dazu zu zwingen, den Krieg zu verlängern. Er fügte hinzu, dass humanitäre Hilfe oft in die falschen Hände gerate.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 13:00 Uhr