US Wahl: Erste Teilergebnisse aus den Bundesstaaten liegen vor

Washington: In 25 von 50 US-Bundesstaaten haben die Wahllokale geschlossen. Nach den Zahlen der großen US-Medien hat Donald Trump die Wahl in den Staaten Kentucky, West Virginia und Indiana sicher gewonnen, Kamala Harris in Vermont. Diese Ergebnisse waren erwartet worden, mit Spannung wird auf belastbare Zahlen aus den Georgia und North Carolina gewartet. Diese gehören zu den "swing states", die als wahlentscheidend gelten. Trump versucht weiter, Zweifel an den Wahlen zu säen, er sprach von massivem Betrug in Pennsylania. Der zuständige Staatsanwalt wies das zurück. Wahlexperten von CNN weisen darauf hin, dass Harris in den Vorort-Gürteln einiger Großstädte nach ersten Zahlen besser abschneidet, als Joe Biden vor vier Jahren. Allerdings sei es noch zu früh, daraus schon eine Tendenz abzulesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 02:00 Uhr