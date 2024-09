US-Unternehmen Tupperware ist pleite

Washington: Der US-Plastikdosen-Hersteller Tupperware ist pleite. Das Unternehmen stellte in den USA einen Insolvenzantrag. Davon sind auch mehrere Tochterfirmen betroffen. In den vergangenen Jahren habe Tupperware mit einem "herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld" zu kämpfen gehabt, hieß es vonseiten einer Firmensprecherin. Es sollen sich Schulden zwischen einer und zehn Milliarden Dollar angehäuft haben. Man erhofft sich von dem Konkursverfahren eine Neuausrichtung, außerdem will man währenddessen einen Käufer suchen, um den Betrieb fortführen zu können. Tupperware existiert seit 1946. Populär waren und sind sogenannte Tupperpartys, wo bei geselligen Treffen in Privathäusern meist Vertreterinnen des Unternehmens die Neuheiten präsentieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 10:15 Uhr