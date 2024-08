US-Russin erhält zwölf Jahre Haft wegen "Hochverrats"

Jekaterinburg: Ein Gericht der Stadt hat die russisch-amerikanische Doppelstaatlerin Xenia Karelina wegen "Hochverrats" verurteilt. Sie muss zwölf Jahre in eine Strafkolonie. Das Gericht von Jekaterinburg sprach sie schuldig, umgerechnet knapp 50 Euro an eine Organisation gespendet zu haben, die die ukrainische Armee unterstützen soll. Die 32-jährige Ballett-Tänzerin lebt eigentlich in Kalifornien. Karelina wurde Anfang des Jahres während eines Familienbesuchs festgenommen. Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt. Die US-Regierung bezeichnete das Verfahren als Farce. Moskau verhafte US-Bürger aufgrund unhaltbarer Anschuldigungen, um sie als Druckmittel für die Freilassung von im Ausland verurteilten Russen zu benutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 16:00 Uhr