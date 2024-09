US-Regierung befürchtet bis zu 600 Todesopfer durch Sturm "Helene"

Washington: Im Südosten der USA steigt die Zahl der Toten durch Sturm "Helene" immer weiter. Am späten Abend hieß es im Weißen Haus, nach Schätzungen der Regierung könnten bis zu 600 Menschen ums Leben gekommen sein. Denn etwa so viele Bewohner würden in den betroffenen Unwettergebiete vermisst. US-Präsident Biden sprach von einem historischen Sturm. "Helene" hatte eine Schneise der Verwüstung durch sechs Bundesstaaten gezogen.

