US-Präsident Biden zieht sich aus Wahlkampf zurück und empfiehlt Vize Harris

Washington: In einem historischen Schritt nur wenige Monate vor der Präsidenten-Wahl hat Amtsinhaber Biden seine Kandidatur zurückgezogen. Nach wachsenden Zweifeln an seiner Fitness verkündete der 81jährige seine Entscheidung auf der Plattform X. In einem zweiten Post erklärte er, als neue Kandidatin der Demokraten unterstütze er Vizepräsidentin Harris. Die 59jährige reagierte prompt: Sie fühle sich geehrt und wolle die Nominierung verdienen und gewinnen. In der Demokratischen Partei erfährt sie bereits breite Unterstützung. Auch prominente Gouverneure stellten sich hinter Harris.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 04:00 Uhr