US-Präsident Biden übergibt Amtsgeschäfte an Nachfolger Trump

Washington: US-Präsident Biden wird heute sein Amt offiziell an seinen Nachfolger Trump übergeben. Der Republikaner kehrt damit als 47. Präsident zurück ins Weiße Haus. Für Trump ist der Tag gespickt mit verschiedenen protokollarischen Terminen. So ist etwa für den Vormittag ein Gottesdienst geplant. Im Anschluss steht ein Treffen mit seinem Vorgänger Biden auf dem Programm. Die eigentliche Zeremonie mit der feierlichen Eidablegung soll dann gegen 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden. In Europa wird überwiegend mit Skepsis auf die neue Amtszeit Trumps geblickt. Einer Umfrage der Amerikanischen Handelskammer in der EU zufolge fürchten neun von zehn hier ansässigen US-Konzernen, dass sich die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen in den kommenden Jahren verschlechtern werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 09:00 Uhr