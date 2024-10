US-Präsident Biden holt ausgefallenen Deutschland-Besuch nach

Berlin: US-Präsident Biden will seinen verschobenen Deutschland-Besuch schon in wenigen Tagen nachholen. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, wird Biden am Donnerstagabend in Berlin erwartet. Am Freitag sind dann Gespräche mit Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier geplant. Der Staatsbesuch schrumpft nun aber zu einem kurzen Arbeitsbesuch zusammen. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Biden vergangene Woche nach Deutschland kommen sollte. Doch daraus wurde nichts, Biden sagte die Reise wegen des Hurrikans "Milton" ab.

