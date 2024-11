US-Präsident Biden erlaubt Ukraine Einsatz von Langstreckenwaffen in Russland

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine jetzt offenbar erstmals erlaubt, amerikanische Langstreckenraketen für Angriffe in Russland einzusetzen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen und Medien übereinstimmend und berufen sich auf US-Regierungskreise. Die Ukraine hatte schon länger darum gebeten und könnte dadurch russische Logistik und Militärflugplätze der Luftwaffe weit hinter der Frontlinie angreifen. Als erstes - so heißt es - dürften die Raketen gegen russische und nordkoreanische Soldaten in der Grenzregion Kursk eingesetzt werden. - Bidens Entscheidung ist ein grundlegender Kurswechsel in der US-Politik. Die Entscheidung erfolgt zwei Monate vor dem Amtsantritt des wiedergewählten Präsidenten Trump, der erklärt hatte, die weitere Unterstützung für die Ukraine einzuschränken. Unterdessen drosselt die Urkaine morgen die Stromversorgung im Land. Grund sind laut staatlichem Strombetreiber die Schäden an der Energieinfrastruktur, die während des heutigen massiven Raketen- und Drohnenangriffs durch Russland entstanden sind.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.11.2024 20:00 Uhr