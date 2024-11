US-Medien erklären Trump zum Wahlsieger

Washington: Donald Trump feiert ein politisches Comeback. Der Kandidat der Republikaner hat die Präsidentschaftswahl in den USA nach übereinstimmenden Medienberichten unerwartet deutlich gewonnen. Demnach liegt Trump uneinholbar in Führung vor seiner demokratischen Kontrahentin Harris. Der Republikaner gewann in den entscheidenden "Swing States" und holte diesmal - anders als bei seiner ersten Wahl zum Präsidenten - auch die meisten Stimmen. Zudem haben die Republikaner künftig wieder die Kontrolle in beiden Häusern des Kongresses. Trump hatte sich schon Stunden zuvor zum Wahlsieger erklärt. Vor seinen Anhängern in Florida versprach er allen Amerikanern ein "goldenes Zeitalter". Seinen Erfolg nannte er einen beispiellosen politischen Sieg. Die unterlegene Kandidatin Harris will sich erst im Lauf des Tages zum Wahlergebnis äußern.

