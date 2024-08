US-Außenminister Blinken erzielt im Nahen Osten keinen Durchbruch

Doha: US-Außenminister Blinken konnte auf seiner Vermittlungsreise in den Nahen Osten keinen Durchbruch erzielen. Noch immer gibt es keine Einigung auf eine Waffenruhe und keine Geisel-Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Blinken betonte vor seiner Abreise noch einmal, dass nun schnell ein Kompromiss gefunden werden müsse. Nachdem Israel einen Vorschlag für eine Waffenruhe akzeptiert habe, richte sich der Fokus nun darauf, alles zu tun, um die Hamas "an Bord zu holen", so Blinken. Die hatte sich zuvor kritisch über den jüngsten Vorschlag geäußert. Er sei eine Umkehrung des Entwurfs, dem man zuvor zugestimmt habe. Knackpunkt ist wohl, dass Israel auch bei einem Rückzug seiner Truppen die Kontrolle über zwei strategisch bedeutende Korridore behalten will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 05:00 Uhr