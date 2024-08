US-Außenminister Blinken besucht Israel

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken ist in Israel eingetroffen, um Premier Netanjahu zu einem Waffenstillstand im Gazakrieg zu überreden. Ein Treffen der Politiker ist für morgen Vormittag geplant. Ab Dienstag verhandeln dann Unterhändler Katars, der USA und Ägyptens in Kairo weiter, wo auch Blinken erwartet wird. Unterdessen hat die Hamas in einer Erklärung die Vorschläge der letzten Runde der indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe abgelehnt. Netanjahu lege einer Einigung weiterhin Hindernisse in den Weg, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 23:00 Uhr