Ursula von der Leyen erhält Internationalen Karlspreis

Aachen: Der internationale Karlspreis der Stadt geht in diesem Jahr an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das hat das Karlspreisdirektorium soeben mitgeteilt und sagte zur Begründung, von der Leyen sei eine "starke Stimme Europas in der Welt". Mit dem Preis werden Personen geehrt, die sich um die europäische Einigung besonders verdient gemacht haben. Im vergangenen Jahr hatte der ehemalige Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt, die Ehrung erhalten. Verliehen wird der Karlspreis traditionell am Freitag vor Christi Himmelfahrt, in diesem Jahr also am 23. Mai.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 13:00 Uhr