Unwetter ziehen über Teile Deutschlands

Dortmund: Das EM-Achtelfinal-Spiel musste am Abend wegen eines heftigen Gewitters mit Starkregen unterbrochen werden. Für rund 25 Minuten mussten die Spieler vom Platz, die Public-Viewing-Veranstaltungen in Dortmund und anderen Städten im Westen Deutschlands wurden vorzeitig abgebrochen. In Trier und Mainz fielen Konzerte und Stadtfeste den Unwettern zum Opfer. Wegen eines Blitzeinschlags ist die wichtige Bahnstrecke zwischen Hannover und Minden gesperrt. Wie die Bahn heute früh mitteilte, werden die Züge über Bremen umgeleitet. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 07:00 Uhr