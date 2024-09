Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze im Landkreis Eichstätt

Ingolstadt: In Teilen Bayerns hat es in den letzten Stunden schwere Gewitter gegeben. Im Landkreis Eichstätt musste die Feuerwehr zu etwa 40 Einsätzen ausrücken. Betroffen waren laut der Leitstelle Ingolstadt vor allem Pfünz in der Gemeinde Walting und das benachbarte Hofstetten in der Gemeinde Hitzhofen. Es wurden Straßen überschwemmt und Keller überflutet. Teilweise fielen pro Quadratmeter über 100 Liter Regen. Es stürzten auch mindestens zwei Bäume um. Verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 01:00 Uhr