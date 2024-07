Unwetter sorgen für hunderte von Einsätzen in Südbayern

München: Schwere Gewitter haben Südbayern getroffen. Massiver Hagel, starker Regen in kurzer Zeit und Sturmböen haben vor allen in Oberbayern und Schwaben Schäden angerichtet. Keller seien vollgelaufen und Bäume umgestürzt. Im Süden von Oberbayern rückten die Einsatzkräfte etwa 230 mal aus, in Schwaben wurden der Polizei 320 Einsätze gemeldet. Eine Gewitterzelle zog vom Ammersee auf München zu. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr im Landkreis München werde noch bis zum Nachmittag aufräumen und pumpen müssen, sagte Einsatzleiter Paul dem Bayerischen Rundfunk. In München war das Klassik Open Air am Odeonsplatz abgebrochen worden. Katastrophen-WarnApps hatten die Besucher informiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 08:00 Uhr