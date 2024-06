Unwetter schränkt auch Straßen- und Bahnverkehr ein

Schwäbisch Gmünd: Die Unwetter in Süddeutschland wirken sich auch auf den Verkehr auf den Straßen und die Schienen aus. Teilweise sind Autobahnabschnitte gesperrt. In Schwäbisch Gmünd entgleisten in der Nacht aufgrund eines Erdrutsches zwei Waggons eines ICE. Verletzt wurde niemand. Die Strecke ist bis auf weiteres gesperrt. Wegen Überschwemmungen kann es aktuell auch auf anderen Fern- und Regionalverbindungen zu Ausfällen und Verspätungen kommen, unter anderem auf den Strecken München-Berlin, Karlsruhe - München und München-Zürich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 08:00 Uhr