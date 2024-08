Unwetter in Franken sorgen für Behinderungen

Bayreuth: In Franken haben heftige Unwetter gestern Abend für Probleme gesorgt. Die Nürnberger Feuerwehr berichtete von vielen Einsätzen wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Unterführungen. In Burgthann fiel vorübergehend der Strom aus. Ein Baum war auf eine Stromleitung gefallen. In Bayreuth und im Landkreis Forchheim gab es überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume. In Untermerzbach im unterfränkischen Landkreis Haßberge brannte eine Lagerhalle mit rund 60 Fahrzeugen. Nach Einschätzung der Feuerwehr hatte ein Blitz das Feuer ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 06:00 Uhr