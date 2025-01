Untersuchungsausschuss soll Umstände rund um den Anschlag in Magdeburg klären

Magdeburg: Knapp fünf Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll von heute an ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Umstände rund um die Tat aufklären. Zum einen soll Magdeburgs Sicherheitskonzept für den Markt beleuchtet werden, zum anderen geht es um die Informationslage zum Täter, der als besonders aggressiv polizeibekannt war. Der Untersuchungsausschuss soll der Frage nachgehen, an welchen Stellen beim Thema Sicherheit Fehler gemacht wurden. Bei dem Anschlag mit einem Fahrzeug waren sechs Menschen getötet und rund 300 verletzt worden.

