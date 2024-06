Unterstützung für Ukraine auf G7-Gipfel

Bari: Die G7-Staaten haben der Ukraine auf ihrem Gipfel in Italien weitere Hilfen für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. Die Industrienationen machten den Weg für einen weiteren Kredit in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar frei. Dieser soll durch Zinsen mitfinanziert werden, die aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen stammen. Am Rande des Gipfels haben die USA und die Ukraine zudem ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Dabei geht es um weitere militärische Unterstützung. Am heutigen zweiten Gipfeltag nimmt der Papst an einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz teil. Außerdem ist ein Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Modi geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2024 02:00 Uhr