Unions-Kanzlerkandidat Merz reist für Gespräche über Ukraine-Krieg nach Polen

Warschau: Nach seiner Ukraine-Reise gestern besucht der Kanzlerkandidat der Union, Merz, heute Polen. In der Hauptstadt ist ein Gespräch mit Ministerpräsident Tusk geplant. Im Fokus steht erneut die Unterstützung der Ukraine. Das Land ist nach Ansicht des CDU-Vorsitzenden militärisch nicht stark genug, um Moskau zu ernsthaften Verhandlungen über Frieden zu zwingen. Das sagte Merz am Abend in den ARD-"Tagesthemen". Vor diesem Hintergrund forderte er, die von der Bundesregierung verhängte Reichweiten-Beschränkung für gelieferte Waffen aufzuheben. Deutschland lasse die Ukraine zurzeit mit einem Arm auf dem Rücken festgebunden kämpfen, so Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 08:00 Uhr