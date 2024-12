Unions-Innenminister fordern härteren Kurs in Asylpolitik

München: Vor dem heutigen Start der Innenministerkonferenz in Brandenburg fordern die unionsgeführten Bundesländer eine deutlich schärfere Asyl- und Migrationspolitik. Das hat der bayerische Ressortchef Herrmann klargemacht - er ist zurzeit Sprecher der Unions-Innenminister. Nach seinen Worten steht an allererster Stelle, dass Asylbewerber an den deutschen Binnengrenzen konsequent zurückgewiesen werden sollten. Außerdem müssten abgelehnte Asylbewerber konsequenter als bisher abgeschoben werden. Die Unionsländer pochen auch darauf, die Sozialstandards vor allem für abgelehnte Aslybewerber abzusenken und die Liste der sicheren Herkunftsländer auszuweiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 10:00 Uhr