Union und Grüne starten in den Bundestagswahlkampf

Berlin: Sowohl Grüne als auch Union haben ihre Programme für die Bundestagswahl vorgestellt. CDU-Chef Merz präsentierte das Papier mit dem Motto "Politikwechsel für Deutschland". Als dringlichste Aufgabe nannte er eine gute Wirtschaftspolitik. Die Union will unter anderem die Aktivrente anpassen. So, dass nach dem Renteneintritt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdient werden können. Steuern für Unternehmen will die Union schrittweise absenken, auf maximal 25 Prozent. Die Grünen gehen unter dem Motto "Zuhören: Ein Mensch, ein Wort" in den Wahlkampf. Inhaltlich gebe es einige Punkte, die diesmal nicht typisch Grün seien, erklärte Kanzlerkandidat Habeck. Er nannte unter anderem das Thema Sicherheit. Die Grünen wollen 1.000 neue Stellen bei der Bundespolizei schaffen und mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung dauerhaft in Wehrhaftigkeit investieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 13:00 Uhr