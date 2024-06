Union stärkste Kraft bei der Europawahl in Deutschland

Berlin: Die Union hat die Europawahl in Deutschland gewonnen. Knapp 30 Prozent der Stimmen erhalten CDU und CSU zusammen, so die Hochrechnung der ARD. An Platz zwei haben die Deutschen die AfD gewählt, mit gut 16 Prozent legt sie deutlich zu und zwar um rund 5 Prozentpunkte. Die großen Regierungsparteien verlieren an Wählerstimmen, verglichen mit der letzten Europawahl vor fünf Jahren. So kommt die SPD auf rund 14 Prozent, etwa 2 Punkte weniger. Die Grünen erhalten laut Hochrechnung etwa 12 Prozent der Stimmen, über 8 Prozentpunkte weniger. Die FDP verliert kaum und hält sich bei 5 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht trat zum ersten Mal an und bekam knapp 6 Prozent. Die Wähler in Bayern haben die CSU klar zur stärksten Kraft gemacht, mit fast 39 Prozent, wie die Hochrechnung von Infratest dimap für den BR zeigt. Die bayerischen Grünen müssen deutliche Verluste hinnehmen: Laut der Hochrechnung erreichen sie rund 12 Prozent. Die AfD liegt knapp hinter den Grünen, mit 11 Prozent im Freistaat. Und die SPD kommt auf etwa 9 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 22:00 Uhr