Union räumt Lindners Grundsatzpapier keine Umsetzungscance ein

Berlin: Die Unionsfraktion glaubt nicht, dass die von Finanzminister Lindner geforderte Wende in der Wirtschaftspolitik eine Chance in der Ampelkoalition hat. Der haushaltspolitische Sprecher Haase sagte der "Welt", das Papier von Lindner sei eine bemerkenswerte Analyse mit Schlussfolgerungen, die diametral zur bisherigen Politik der Ampel stünden. Und wörtlich fügte Haase hinzu: "Es scheint die Märchenstunde des Bundesfinanzministers zu sein, anders kann ich die Zahlen nicht deuten." Dafür gebe es in der Ampel schlichtweg keine Mehrheit. Otto Fricke, der Chefhaushälter der FDP, verteidigte das Papier. Wichtig sei, dass man kein Erkenntnisproblem habe. Nun müsse man in der Koalition darum ringen, was man zur Rettung der Wirtschaft tun muss.

