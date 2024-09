Union lässt Teilnahme an heutigem Migrationstreffen offen

Berlin: Die Union lässt weiter offen, ob sie an einem für heute anvisierten Treffen zum Thema Migration teilnehmen wird. Fraktionsgeschäftsführer Frei sagte in den ARD-Tagesthemen, in einem Telefonat habe ihm Bundesinnenministerin Faeser bedauerlicherweise nicht gesagt, wie sie im Detail deutlich mehr Zurückweisungen an der Grenze erreichen wolle. Zurückweisungen an der Grenze seien ein entscheidendes Kriterium für die Union, ob weitere Gespräche in dem Format Sinn machen.

