Union Berlin trennt sich von Trainer Bo Svensson

Berlin: Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Bo Svensson als Trainer freigestellt. In einer Mitteilung heißt es, man sei nach eingehender Analyse des bisherigen Saisonverlaufs überzeugt, dass für eine Trendumkehr eine deutliche Veränderung notwendig sei. Die Berliner hatten wettbewerbsübergreifend in den vergangenen neun Spielen nicht mehr gewonnen und belegen in der Bundesliga-Tabelle derzeit den 12. Platz. Wer Svensson nachfolgt, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 15:15 Uhr