Ungarn übernimmt EU-Vorsitz und will Europa "groß" machen

Budapest: Ungarn übernimmt heute von Belgien turnusgemäß den EU-Ratsvorsitz. Regierungsvertreter des Landes werden damit bis Dezember zahlreiche Ministertreffen leiten und bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Mitgliedern vermitteln. Ungarn hat seine Ratspräsidentschaft unter das Motto "Make Europe great again" gestellt, in Anlehnung an den Slogan des früheren US-Präsidenten Trump. Wichtige Themen in dieser Zeit werden die Beitrittsgespräche mit der Ukraine sowie Investitionen in die lahmende Wirtschaft sein. Außerdem spielt der Bereich Verteidigung eine wichtige Rolle - die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich erst kürzlich darauf verständigt, in militärischen Belangen unabhängiger zu werden und die Rüstungsindustrie zu stärken. Eigene Impulse will Ungarn beim Thema Migration setzen - unter anderem durch Abkommen mit Drittländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 06:00 Uhr