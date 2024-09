Unfall in Großwallstadt war wohl medizinischer Notfall

Großwallstadt: Nach dem tragischen Unfall am Rande der Kirchweih geht die Polizei inzwischen von einem medizinischen Notfall als Ursache aus. Polizeisprecher Leimbach sagte am Mittag wörtlich: "Es sieht im Moment danach aus, dass es keine Absicht war." Zunächst hatte es Berichte gegeben, wonach der Mann gestern Abend in die Fußgängergruppe gefahren ist, weil er sich über eine Straßensperrung geärgert hatte. Bei dem Unfall im Landkreis Miltenberg wurden fünf Menschen leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer musste reanimiert werden und ist derzeit nicht vernehmungsfähig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 18:15 Uhr