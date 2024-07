UNESCO-Komitee nominiert Schlösser von Ludwig II. für Welterbe

Neu-Delhi: Das UNESCO-Welterbekomitee hat die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee sowie das Königshaus am Schachen für die Einschreibung in die Welterbeliste nominiert. König Ludwig II. liess die Schlösser während seiner Regentschaft erbauen. Auf der Sitzung des Komitees in Neu-Delhi hieß es, sie "gelten als gebaute Träume des Märchenkönigs, die ihre Besucherinnen und Besucher in vergangene Epochen und an weit entfernte Orte entführen". Die nächste Sitzung des Welterbekomitees findet im Juli 2025 statt. Dann entscheiden die Mitglieder über die Aufnahme der Schlösser in die Welterbeliste.

