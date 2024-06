Unbekannter Stoff tritt nach Hochwasser bei Baar-Ebenhausen aus

München: In der vom Hochwasser betroffenen Gemeinde Baar-Ebenhausen im Landkreis Pfaffenhofen ist ein unbekannter Stoff ausgetreten. Das gab die Polizei in Geisenfeld bekannt. Ausgetreten ist der Stoff bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in einem Privatanwesen. Mehrere Menschen erlitten dadurch Atemwegsreizungen und werden derzeit ärztlich behandelt, der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Um den Stoff bestimmen zu können, wurde der Gefahrguttrupp der Berufsfeuerwehr München angefordert. Insgesamt entspannt sich die Hochwasserlage in Bayern etwas. Im Osten läuft das Wasser entlang der unteren Donau nur langsam ab und die Einsatzkräfte sind weiter im Dauereinsatz. In der Regensburger Altstadt besteht die Gefahr, dass durch die aufgeweichten Böden aufgebaute Schutzwände abrutschen, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 17:00 Uhr