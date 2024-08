Unbekannter ersticht drei Menschen bei Stadtfest in Solingen

Solingen: Ein Angreifer hat gestern Abend auf der 650-Jahr-Feier der Stadt drei Menschen mit einem Messer getötet. Außerdem sind acht Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Die Polizei spricht von einem zielgerichteten Vorgehen des Täters. Demnach sind die drei Opfer direkt am Hals tödlich verletzt worden. Im Tumult sei es dem Mann gelungen, unerkannt zu entkommen. Noch am frühen Morgen war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, auch Spezialeinheiten sind in der Stadt unterwegs. Momentan werden sowohl die Verletzten als auch Augenzeugen befragt. Die Bevölkerung ist aufgerufen, Beobachtungen zu melden, die bei der Fahndung helfen könnten. Dazu wurde im Internet ein Hinweisportal eingerichtet, auf das auch Bild- oder Videoaufnahmen hochgeladen werden können. Das Jubiläum Solingens lief unter dem Leitspruch "Festival der Vielfalt". Gleich nach dem Anschlag sind alle geplanten Veranstaltungen abgesagt worden. Ministerpräsident Wüst sagte wörtlich: "Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 09:00 Uhr