UN werfen Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vor

New York: Die Vereinten Nationen werfen Russland im Ukraine-Krieg Kriegsverbrechen vor. Anlass ist der gestrige Beschuss eines Kinderkrankenhauses in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Chefin des UN-Nothilfebüros, Msuya, sagte in der Sondersitzung des Weltsicherheitsrats, die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Es handele sich um ein Muster systematischer Angriffe auf Gesundheitswesen und Infrastruktur der Ukraine, so Msuya. Nach ukrainischen Angaben hatte eine russische Rakete gestern ein Kinderkrankenhaus in Kiew getroffen. Russland weist die Schuld von sich. Kreml-Sprecher Peskow sagte, man greife keine zivilen Ziele an. Nach Moskauer Darstellung wurde das Krankenhaus von den Trümmern einer ukrainischen Luftabwehrrakete getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 20:00 Uhr