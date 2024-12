UN-Vollversammlung fordert sofortige Waffenruhe in Gaza

New York: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat per Resolution eine sofortige, bedingungslose und anhaltende Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Zudem sollten die dort festgehaltenen Geiseln unverzüglich freigelassen werden. 158 Mitgliedsländer stimmten in New York für den Entwurf, darunter auch Deutschland. Neun stimmten dagegen, unter anderem die USA und Israel. 13 Länder enthielten sich. In einer zweiten Resolution wurde Israel mit ebenfalls großer Mehrheit aufgefordert, das Mandat des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA, zu respektieren. Die Resolutionen der UN-Vollversammlung sind nicht bindend, haben aber politische Symbolkraft und zeigen, wie isoliert Israel derzeit bei diesem Thema bei den Vereinten Nationen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 06:00 Uhr