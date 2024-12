UN-Vollversammlung fordert sofortige Waffenruhe in Gaza

New York: Die UN-Vollversammlung hat zu einer sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe in Gaza aufgerufen. In einer weiteren Resolution wurde Israel aufgefordert, das Mandat des Palästinenserhilfswerks UNRWA zu respektieren. Knapp 160 der fast 180 vertretenen Länder stimmten den Forderungen zu, darunter Deutschland. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind zwar völkerrechtlich nicht bindend. Die Abstimmungen zeigen aber, wie isoliert Israel derzeit bei den Vereinten Nationen ist.

