UN-Sicherheitsrat diskutiert Angriff auf ukrainisches Kinderkrankenhaus

New York: Russland ist im UN-Sicherheitsrat wegen des Angriffs auf eine Kinderklinik in Kiew scharf kritisiert worden. Die stellvertretende UN-Generalsekretärin für humanitäre Angelegenheiten, Msuya, sagte, vorsätzliche Angriffe auf ein geschütztes Krankenhaus seien ein Kriegsverbrechen. Sie verlangte, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Scharfe Worte kamen auch aus Frankreich. Der französische Botschafter der Vereinten Nationen, de Rivière, sprach von eklatanten Verstößen gegen das Völkerrecht. Die Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats war von Frankreich und Ecuador beantragt worden, nachdem das russische Militär am Montag einen der bislang schlimmsten Angriffe auf die Ukraine gestartet hatte. Landesweit wurden mindestens 38 Menschen getötet. In Kiew trafen Raketen eine Kinderklinik. Der Kreml bestreitet die Verantwortung für den Angriff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 07:00 Uhr