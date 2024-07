UN-Sicherheitsrat berät über Angriff auf Kiewer Kinderklinik

New York: Der UN-Sicherheitsrat berät am Nachmittag in einer Sondersitzung über den Beschuss der größten Kinderklinik in Kiew. UN-Beobachter gehen davon aus, dass eine russische Rakete die Klinik getroffen hat. Russland bestreitet das und behauptet, die Klinik sei von einer ukrainischen Luftabwehrrakete getroffen worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU gibt an, Beweise für den Einsatz einer russischen Kalibr-Rakete zu haben. Die Klinik war bei einem der schwersten Angriffe seit Monaten getroffen worden. Zwei Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Präsident Selenskyj fordert noch mehr Waffenlieferungen aus dem Westen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 16:00 Uhr