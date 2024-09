UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Lage im Libanon

New York: Nach der jüngsten Eskalation in Nahost befasst sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Libanon. Das teilte Slowenien mit, das den rotierenden Vorsitz im Sicherheitsrat innehat. Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen: Seit Beginn der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums fast 570 Menschen gestorben. Am Rande der UN-Vollversammlung rief Bundesaußenministerin Baerbock zur Deeskalation auf. Ähnlich äußerten sich UN-Generalsekretär Guterres und US-Präsident Biden. Guterres sagte: Man müsse alles tun, um zu verhindern, dass der Libanon zu einem weiteren Gaza werde.

