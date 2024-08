UN sehen dramatische Lage von Frauen in Afghanistan

Kabul: In Afghanistan hat sich nach UN-Angaben die Situation von Frauen seit der Machübernahme der Taliban vor drei Jahren dramatisch verschlechtert. Frauen und Mädchen würden durch viele Vorschriften faktisch vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, sagte die Vorsitzende von UN Women Deutschland, Ferner, in Bonn. Fortschritte, die man über Jahrzehnte erreicht habe, seien in weniger als drei Jahren zunichte gemacht worden. Afghanistan sei zudem das einzige Land weltweit, in dem Mädchen von einer höheren Schulbildung ausgeschlossen sind. Daten der Menschenrechtler zeigten außerdem eine Zunahme von Kinderheiraten, Frühschwangerschaften und ein höheres Risiko von Müttersterblichkeit. Am 15. August 2021 war die afghanische Hauptstadt Kabul nach dem Abzug internationaler Truppen wieder an die radikalislamischen Taliban gefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 13:00 Uhr