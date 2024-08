UN-Satellitendaten belegen weitreichende Zerstörung in Gaza

Genf: Seit dem Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen infolge des Hamas-Überfalls wurden rund zwei Drittel aller Gebäude in dem Küstenstreifen beschädigt. Das zeigen Daten des UN-Satellitenzentrums Unosat. Etwa 30 Prozent der getroffenen Gebäude sind demnach vollkommen zerstört. In der katarischen Hauptstadt Doha ist derweil der getötete Hamas-Auslandschef Hanija beigesetzt worden. Tausende Menschen haben nach Angaben des staatlichen Fernsehens rund um die Trauerfeier versammelt. Hanija war in der Nacht zum Mittwoch in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran getötet worden. Der Iran und die Hamas beschuldigen Israel, dafür verantwortlich zu sein. Sie haben dem jüdischen Staat mit massiver Vergeltung gedroht. Die Hamas hatte die Palästinenser im Westjordanland und in Ost-Jerusalem zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 19:45 Uhr