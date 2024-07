Umweltbundesamt hofft auf Verbesserungen für ÖPNV durch Fußball-EM

Berlin: Der Leiter des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, kritisierte die Kurzstreckenflüge von Nationalteams im Zuge der Fußball-EM in Deutschland. Das sei ökologisch nicht sinnvoll, die Bahn wäre viel besser gewesen, sagte er im ARD-Interview der Woche - das jedoch habe nicht gut funktioniert, "da sind wir einfach noch nicht gut aufgestellt", so Messner wörtlich. Deshalb brauche es hohe Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Insofern habe er die Hoffnung, dass die kritische Rückmeldung ausländischer Fans auch Bundespolitikern zeige, dass Deutschland aktiver werden müsse. Mit Blick auf die weltweite Erwärmung sagte der Chef des Umweltbundesamtes, derzeit stagnierten die weltweiten Emissionen, statt rückläufig zu sein. Somit wäre das 2-Grad-Ziel in wenigen Jahren und damit auch die großen Kipppunkte in den Ökosystemen erreicht, die die Zivilisation vor ganz neue Herausforderungen stellten, betont Messner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 08:00 Uhr