Umfrage sieht CSU bei 45 Prozent

München: Die CSU kann bei der Bundestagswahl wohl mit einem deutlichen Plus rechnen. Laut dem aktuellen BR24-Bayerntrend würden 45 Prozent der Befragten die Christsozialen wählen. Die AfD erreicht demnach in Bayern 17 Prozent – fast doppelt so viel wie bei der letzten Bundestagswahl. Große Verluste gäbe es für die SPD. Als einzige Ampel-Partei würden demnach die Grünen ihr Ergebnis in etwa halten. FDP, Freie Wähler und BSW würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 23:00 Uhr