Ukrainer inzwischen besser in Arbeitsmarkt integriert

Wiesbaden: Die rund 1,1 Millionen nach Deutschland geflohenen Ukrainer sind besser in den Arbeitsmarkt integriert als vor zwei Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. So seien zum Stichpunkt der Untersuchung im Frühjahr 2024 etwa 30 Prozent der Ukrainer erwerbstätig gewesen, doppelt so viele wie im Sommer 2022. Weitere 30 Prozent der Befragten hätten angegeben, derzeit eine Arbeit zu suchen. Als Hindernisse, Arbeit zu bekommen, gelten fehlende Deutschkenntnisse und langwierige Anerkennungsverfahren für in der Ukraine erworbene Berufsabschlüsse.

