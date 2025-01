Ukraine-Unterstützer demonstrieren in der Slowakei gegen Ministerpräsident Fico

Bratislava: In der Slowakei haben am Abend hunderte Menschen für die Unterstützung der Ukraine und gegen Ministerpräsident Fico demonstriert. Sie werfen ihm und seinen Koalitionspartnern vor, zu russlandfreundlich zu regieren. Fico hat in seiner Amtszeit unter anderem die Waffenlieferungen an die Ukraine aus Armeebeständen beendet, Verkäufe auf kommerzieller Basis gehen allerdings weiter. Zuletzt hatte es zwischen Fico und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Streit über russische Gaslieferungen gegeben: Die Ukraine hat den Transit von Russland aus in andere Länder - darunter die Slowakei - gestoppt. Fico drohte daraufhin mit Vergeltungsmaßnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr