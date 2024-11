Ukraine und Russland berichten von gegenseitigen Angriffen

Kiew: Russland hat in der Nacht erneut mehrere Regionen der Ukraine attackiert. Der Bürgermeister von Charkiw teilte mit, in der Stadt seien 19 Menschen bei einem Raketenangriff verletzt worden. Auch im Süden des Landes gab es Zerstörungen: Nach Angaben der Behörden wurden Infrastruktureinrichtungen in der Region Mykolajiw und Saporischschja getroffen. Dabei sei ein Kind verletzt worden. Auch die russische Seite berichtet von Angriffen durch die Ukraine. Wie es heißt, wurden in der Nacht sieben Raketen über der Region Kursk abgefangen.

